Avcılar'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Avcılar'da otomobilin takma atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da otomobilin takma atması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Tesisler Ambarlı Yolu Caddesi'nde ilerleyen 34 ZB 8614 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki bahçe duvarına çarparak takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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