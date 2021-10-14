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Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika

Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın

14.10.2021 08:47

Avcılar'da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı.

Avcılar'da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, saat 07.45'te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil ürünleri merkezinde çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

(Davut Has - Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Murat Delice-İHA)

Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın
Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın

İtfaiye, Avcılar, Yangın, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika


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