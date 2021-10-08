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AVCILAR'DA UYUYAN SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA UYUYAN SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

08.10.2021 11:05
AVCILAR'DA UYUYAN SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

AVCILAR'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döktükten sonra Esenyurt'taki bir yakınının evinde gizlenirken yakalanan Mehmet Yıldız (30), adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döktükten sonra Esenyurt'taki bir yakınının evinde gizlenirken yakalanan Mehmet Yıldız (30), adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta  meydana geldi. Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süredir arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız, kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri girdikten sonra yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden ve hayati tehlikesi devam eden Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

POLİS GİZLENDİĞİ EVDE YAKALADI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kasten Yaralama' olayı ie ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu aradığı şüpheli Mehmet Yıldız'ı yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Esenyurt İlçesi'ndeki Talatpaşa Mahallesi'nde dün gece yakalanarak gözaltına alındı.  Yıldız, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da ifade verirken, kadının yüzüne içinde ne olduğunu bilmediği bir tas içerisindeki maddeyi döktüğünü bunu kendisinin getirmediğini öne sürdü. Bekar olduğu belirtilen Mehmet Yıldız'ın hakkında ayrıca bir dosya ile ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mehmet Yıldız, "Kasten yaralama" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Yoğun bakımda tedavisi süren Yasemin Uzunçelebi'nin bir süre önce İstanbul'dan ayrıldığı, daha sonra tekrar evine döndüğü, saldırıya uğradığı gün mega kenti tekrar terk etmek istediği, bu nedenle çevredeki gıda ürünü satan esnafa borcunu da kapattığı bildirildi.

Mehmet Yıldız, Kimyasal, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA UYUYAN SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVCILAR'DA UYUYAN SEVGİLİSİNE DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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