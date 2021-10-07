Avcılar'da yüzüne yanıcı kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı

Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da evine girdiği kadını, yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek ağır yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde ikamet eden Y.U'nun evine giren bir kişi, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde dökerek kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan Y.U'nun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Y'yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 16 ayrı suçtan emniyette kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kimyasal, Avcılar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Avcılar'da yüzüne yanıcı kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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