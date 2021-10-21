Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu - Son Dakika

AVCILAR Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında park edilen otomobilin sürücüsüne uzun süre ulaşamayan pazarcı zor durumda kaldı. Zabıtanın devreye girmesi ile 1.5 saat sonra ulaşılan sürücü otomobilini park ettiği yerden aldı. Anyı pazarda daha önce de benzer şekilde otomobil park edilmişti.

Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ve buna açılan sokaklarda kurulan çarşamba pazarında esnaf her hafta olduğu gibi tezgahlarını açmak için geldi. Getirdikleri ürünleri tezgahlarında açarak sergilemek isteyen giyim eşyası satan Hürriyet Akhan, yıllık kirasını ödediği tezgah yerinde bir otomobilin park ettiğini görünce sahibini aramaya başladı. Çevredekiler araç sahibini tanımadıllarını söyledi. Akhan, bunun üzerine polis ve belediyeyi aradı.