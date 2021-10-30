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Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını kopardı - Son Dakika

Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını kopardı

30.10.2021 17:35
Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını kopardı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde av yapan bir kişi kullandığı silahın kazayla ateşlenmesi sonucu parmaklarının kopmasıyla yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde av yapan bir kişi kullandığı silahın kazayla ateşlenmesi sonucu parmaklarının kopmasıyla yaralandı.

Olay, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. sabah saatlerinde kendisine ait ruhsatlı silahla avlanmaya çıktı. Silahın kazayla ateşlenmesi nedeniyle E.K.'nin parmakları ve elinin bir bölümü parçalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı E.K.'yi önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan E.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ateşlenen tüfek jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Saruhanlı, Koldere, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını kopardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avlanmak isteyen adam patlayan tüfek parmaklarını kopardı - Son Dakika
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