AVM'de hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

BAKIRKÖY'de bir alışveriş merkezinde bebek arabasından ve pastanede de sandalyedeki çantaları çalan 18 yaşından küçük 2 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık olayları Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 20 Mart'ta bir kadın alışveriş merkezinin kafesinde oturduğu sırada bebek arabasında asılı duran içinde 5 bin lira, 800 dolar, bir cep telefonu ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı alan iki kadın şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Aynı alışveriş merkezi içerisinde 3 Ekim Pazar günü bir kadının pastanede oturduğu sırada sandalyede asılı duran ve içinde 200 dolar, 300 dolar değerindeki güneş gözlüğü, bir cep telefonu, banka kartı, bir pasaport ve 150 dolar değerindeki kol çantasını iki kadın şüpheli alarak pastaneden uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler iki hırsızlık olayını da gerçekleştiren şüphelilerin aynı kişiler olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren Ş.E. ve S.E. isimli 2 genç kız olduğunu belirledi. Şüpheliler geçtiğimiz çarşamba günü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.E. ve S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.