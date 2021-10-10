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AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

10.10.2021 14:25

AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı AVM'de müşterilerin eşyalarını böyle çaldılar İstanbul'da Avm'den ve kargo şirketinden farklı tarihlerde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

AVM'de müşterilerin eşyalarını böyle çaldılar

İSTANBUL - İstanbul'da Avm'den ve kargo şirketinden farklı tarihlerde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızların yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlendi. AVM'de yapılan hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Bakırköy'da bulunan bir AVM'den ve Eyüpsultan'da bulunan kargo şirketinde meydana gelen "Açıktan Hırsızlık ve Dolandırıcılık" konuları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilk hırsızlık olayı Bakırköy Şenlikköy Mahallesinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. İçerisinde 20 Mart günü bebek arabasından içerisinde 5 bin 000 TL ve 800 dolar para, cep telefonu ve kredi kartları bulunan kol çantası çalındı. 3 Ekim günü yine aynı AVM içerisinde bir pastanede sandalyeye asılı içerisinde 200 dolar para, 300 dolar değerindeki güneş gözlüğü, cep telefonu, kulaklık, banka kartı ve pasaport bulunan 1 adet 150 dolar değerindeki çanta çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.E. ve S.E. isimli yaşı küçük kadın şahısları 6 Ekim günü yakaladı.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinde 12 Eylül saat 10.00 sıralarında bir kargo şirketinde bir kadın şahsın başkasının kimlik bilgilerini kullanarak 50 bin TL değerinde içerisinde bilgisayar ekran kartlarının yer aldığı bir koliyi alarak iş yerinden kaçtı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D. isimli kadın şahıs 1 Eylül günü yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık olayları ile ilgili yakalanan, Ş.E., S.E. ve E.D. isimli şüpheli şahıslar 7 ile 8 Eylül tarihlerinde adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı
AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı
AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı
AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı

Türk Lirası, Hırsızlık, İstanbul, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM ve kargo şirketinden 100 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıslar önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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