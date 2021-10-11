Avrupa borsaları "yön arayışıyla" karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları, "dalgalı" bir haftanın ardından küresel piyasalarda yön arayışının sürmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 artarak 457,53 puana yükseldi. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1 düşüş gösterdi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 15.199,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 25.930,46 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 7.146,85 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 6.570,54 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,01 azalarak 1,157 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, geçen hafta artan enflasyon endişelerinin ardından genel olarak satışa yönelerek, dalgalı bir hafta geçirmişti.

Öte yandan, makroekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verdiği bir ortamda, Kovid-19 salgınında bozulan tedarik zincirlerinin büyümeye etkileri ve bununla gelen enflasyondaki yükseliş ve merkez bankaları para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, Avrupa'da enflasyondaki yükseliş ve ekonomik göstergelerdeki zayıflığın sürmesinin yatırımcıların Kovid-19 sonrası "ekonomik toparlanmanın" sürdürebilirliğine ilişkin endişelerini artırdığını belirtti.