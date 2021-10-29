Avrupa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Avrupa'nın birçok ülkesinde kutlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in ev sahipliğindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Ulusal Mecliste Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve milletvekili Stephane Teste, Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Genel Direktör Yardımcısı ve siyaset bilimci Didier Billion, Libya, Pakistan Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçileri ve Türk derneklerinin temsilcileri katıldı.

Onaner, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın Fransa ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne denk geldiğini belirtti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerde zorlukların yaşandığını ancak bugün iki ülkenin birbirlerini daha iyi anladığını ifade eden Onaner, "Türkiye, dünyada ve bölgedeki öncelikleri birlikte savunmak için müttefiki ve dostu Fransa'ya güvenebilir." dedi.

Onaner, Cumhuriyet'in 98. yılını kutlamaktan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

Bunun ne anlama geldiğinin anlatılması ve bilinmesi gerektiğini ifade eden Onaner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajının bir bölümünü okudu.

Teste, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada olmaktan duyduğu memnuniyet dile getirerek, "İki ülke arasındaki 5 yüzyıllık ilişkinin ötesinde, zor zamanlar da dahil diyalogla ilişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Teste, resepsiyona Paris'in yakınlarındaki Clichy-Sous-Bois Belediyesi Meclisi Üyesi Salih Atagan ile geldiğini ve kendisiyle çalıştığını belirterek, "Bu iki ülke arasındaki dostluğun güçlü simgesi." dedi.

Yunanistan

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik rezidansında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamasına Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, İstiklal Marşı ve Yunanistan milli marşının okunmasıyla başladı.

Davetlilere hitap eden ev sahibi Özügergin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajını okudu.

Davetlilere geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi.

İspanya

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin organizasyonuyla kent merkezindeki Ejercitos Kültür Merkezinde verilen resepsiyona Türk vatandaşları, İspanyol hükümetinden temsilciler, diplomatlar, askeri yetkililer ve iş insanları katıldı.

Büyükelçi Burak Akçapar, konuşmasında, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geleceğe umutla bakan, sürekli atılım içinde olan ekonomisi ve gelişen demokrasisiyle dünya sistemine yapıcı katkılar sağlayan; çağdaş ve müreffeh bir devlet olarak yükselmektedir." dedi.

Türkiye'nin İspanya ile birlikte Akdeniz'in iki yakasını oluşturduğunu ve Avrupa'nın sınırlarını çizdiğini kaydeden Akçapar "İkili ilişkiler gibi NATO, BM gibi çok taraflı forumlarda da ilişkilerimiz önem taşıyor. İspanya'nın AB üyelik sürecimize desteğini de biliyor ve önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajının davetlilere paylaşıldığı resepsiyonda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşegül Koca ve gitar virtüözü Berk Gürman'ın yanı sıra viyolonsel sanatçısı Arya Nur Güneş ve İspanyol piyano ustası Jose Gallego da eserler çaldı.

Avusturya

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğince başkentin tarihi balo ve konser salonlarından biri olan Kursalon'da resepsiyon verildi.

Resepsiyona Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer'in yanı sıra çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

Türkiye ve Avusturya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı her iki dilde okundu.

Büyükelçi Ceyhun, açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını belirterek davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Ceyhun, başarısı ve gücünü milletin egemenliğine dayanan kuruluş felsefinden alan Türkiye Cumhuriyeti'nin 98 yıl içerisinde eğitimden altyapıya birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak, "Bugün de Türkiye'nin her köşesinde refah ve huzurun hakim olması ve 2023, 53 ve 71 hedeflerimize ulaşılması amacı doğrultusunda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmalarımız durmadan devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Avusturya'daki Türk toplumunun birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyet'i daha ileriye taşıyacağına ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inancını dile getiren Ceyhun, "Bu anma gününde, Cumhuriyet'imizin kurucusu yüce Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Türk ve Avusturya mutfağından çeşitli lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte piyano konseri verildi.

Macaristan

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Büyükelçi Oktay davetlilere hitap etti ve Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Resepsiyonda davetlilere geleneksel Türk yemekleri ve tatlıları da ikram edildi.