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Avrupa İlaç Ajansı 3. doz Covid-19 aşısına onay verdi - Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı 3. doz Covid-19 aşısına onay verdi

05.10.2021 17:57
Avrupa İlaç Ajansı 3. doz Covid-19 aşısına onay verdi, System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının 3. doz kullanımına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının 3. doz kullanımına onay verdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından güçlendirici Covid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen basın toplantısında, BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının 3. dozunun, bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış olan kişilere verilebileceği açıklandı. EMA'nın Biyolojik Sağlık Tedavileri ve Aşı Strateji Başkanı Marco Cavaleri, bağışıklık sistemi zayıflamış olan 12 yaş ve üzeri hastalarda güçlendirici aşıların 2. dozdan en az 28 gün sonra uygulanabileceğini ifade etti. Cavaleri, yapılan çalışmalara göre bağışıklık sistemi zayıflamış hastalara güçlendirici dozların uygulanması ile bu kişilerde antikor üretiminin arttığının gözlendiğini belirtti. Cavaleri, bu hastalarda antikor üretme kabiliyetinin Covid-19'a karşı koruma sağladığına dair doğrudan bir kanıt bulunmamasına rağmen, ekstra dozun en azından bazı hastalarda korumayı arttıracağını söyledi.

"18-55 yaş arası kişiler için ikinci dozdan en az 6 ay sonra uygulanabilir"

Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler ile normal bağışıklık sistemine sahip olan kişiler için takviye dozları arasında ayırım yapmanın önemli olduğunu ifade eden Cavaleri, 18-55 yaş arası kişiler için ikinci dozdan en az 6 ay sonra güçlendirici dozların uygulanabileceğini belirtti. Cavaleri, ek dozdan sonra nadir görülen yan etki riski bulunmadığını söylerken, hem Moderna hem de BioNTech-Pfizer aşılarının ürün bilgilerinin 3. doz tavsiyesini içerecek şekilde güncelleneceğini aktardı.

Cavaleri, ulusal düzeyde halk sağlığı kurumlarının ortaya çıkan etkililik ve güvenlik verilerini dikkate alarak destekleyici dozların kullanımına ilişkin resmi tavsiyeleri yayınlayabileceğini dile getirdi. Cavaleri, EMA'nın devam eden salgın sırasında halkı korumak için ulusal makamlar ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

(Aylin Albayrak/İHA)

Avrupa İlaç Ajansı 3. doz Covid-19 aşısına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa İlaç Ajansı 3. doz Covid-19 aşısına onay verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa İlaç Ajansı 3. doz Covid-19 aşısına onay verdi - Son Dakika
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