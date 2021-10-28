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Avrupa Komisyonu, DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki programlarına fon sağlamayı askıya aldı - Son Dakika

Avrupa Komisyonu, DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki programlarına fon sağlamayı askıya aldı

28.10.2021 19:06
Avrupa Komisyonu, DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki programlarına fon sağlamayı askıya aldı

Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) cinsel istismar skandalını ele alma konusundaki endişeleri nedeniyle DSÖ'nün aralarında Ebola ve korona virüs (Covid-19) programları da dahil olmak üzere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 5 programına fon sağlamayı geçici olarak askıya...

Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) cinsel istismar skandalını ele alma konusundaki endişeleri nedeniyle DSÖ'nün aralarında Ebola ve korona virüs (Covid-19) programları da dahil olmak üzere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 5 programına fon sağlamayı geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1 Ekim 2020'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinsel istismar iddialarının soruşturmak üzere kurulan bir bağımsız komisyon tarafından hazırlanan ve 28 Eylül'de kamuoyuna sunulan 35 sayfalık raporda, 2018-2020 yılları arasındaki Ebola salgını ile mücadele döneminde onlarca cinsel istismar ve sömürü vakası tespit edildiği ifade edilmişti. Komisyonun cinsel istismar skandalına ilişkin raporunun ardından Avrupa Komisyonu'ndan, DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki programlarına fon sağlamayı geçici olarak askıya alma kararı geldi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasında, DSÖ'nün cinsel istismar skandalını ele alma konusundaki endişeleri nedeniyle Komisyon'un, aralarında Ebola ve korona virüs (Covid-19) programlarının da yer aldığı DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 5 programına fon sağlamayı geçici olarak askıya aldığı kaydedildi.

Toplamda 20 milyon 700 bin eurodan fazla değere sahip fonun askıya alınmasına ilişkin Avrupa Komisyonu, ortakların "bu tür kabul edilemez olayları önlemek için sağlam güvencelere sahip olmalarını ve bu gibi durumlarda kararlı davranmalarını" beklediklerini bildirdi. Avrupa Komisyonu, "Komisyon, ödemeleri geçici olarak askıya aldı ve DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde üstlendiği insani faaliyetlerle ilgili yeni fonlar vermekten kaçınacaktır. Bu önlem, başka yerlerdeki DSÖ çalışmaları için Avrupa Birliği (AB) fonlarını etkilemiyor" ifadelerini kullandı. Açıklamada, 30 gün içinde DSÖ'den bir yanıt beklendiğini ve Komisyon'un fon sağlamayı yeniden başlatmayı veya 30 güne kadar askıya almayı onaylamaya karar vermenin 30 gün daha süreceğini belirten Avrupa Komisyonu, DSÖ'ye Kongo'daki faaliyetler için yeni bir fon verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan DSÖ tarafından 1 Ekim 2020'de kurulan bir bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, aralarında 21'i DSÖ personeli olan toplam 83 yardım görevlisinin kadın ve çocuklara cinsel istismarda ve sömürüde bulunduğu belirtilmişti. Bağımsız komisyon, 9 tecavüz iddiasını içeren ihlallerin hem ulusal hem de uluslararası personel tarafından işlendiği tespit etmişti. Raporun ardından DSÖ Cinsel Sömürü, İstismar ve Tacize Karşı Önlem ve Müdahale Direktör Vekili Dr. Gaya Gamhewage dün yaptığı açıklamada, cinsel istismar raporunun yayınlanmasından bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sırasında daha fazla kadının yardım görevlileri tarafından cinsel sömürü ve istismara uğradığının raporlandığını belirtmişti. Gamhewage, "Ne kadar çok çalışırsak, o kadar çok vaka gün ışığına çıkar. Dolayısıyla ortaklarımızdan şimdiden haber alıyoruz, onlar da daha fazla şikayetler alıyor. Kurumlar arası ağ aracılığıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Goma kentinde daha fazla şikayet olduğunu duyduk" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Komisyonu, Ebola, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa Komisyonu, DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki programlarına fon sağlamayı askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Komisyonu, DSÖ'nün Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki programlarına fon sağlamayı askıya aldı - Son Dakika
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