Avrupa Parlamentosu, Tunus'ta gücün cumhurbaşkanında toplanmasından endişeli - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP), Tunus'ta gücün cumhurbaşkanının elinde toplanmasından endişe duyduğunu bildirdi.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulunda Tunus ile ilgili karar tasarısı 45'e karşı 534 oyla kabul edildi. 106 milletvekili çekimser oy kullandı.

Tasarıda, Tunus'taki devlet kurumlarının normal işleyişine dönmesi, kapsayıcı ulusal diyaloğun devam etmesi gerektiği belirtildi.

Ülkede gücün cumhurbaşkanının elinde çok fazla toplandığı, bundan endişe duyulduğu ifade edilerek hukukun üstünlüğüne saygı çağrısı yapıldı.

AP milletvekilleri, anayasa ve yasal çerçevenin korunması vurgusu yaparak Tunus'un meşru ve iyi işleyen bir parlamentoya sahip olması, kurumsal istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tam demokrasiye dönüş ve parlamenter faaliyetlerin devamı çağrısı yapılan tasarıda, devletin normal işleyişine yönelik açık bir yol haritasının Tunuslu makamlarca açıklanması istendi.

Tasarıda, sivil davaların askeri mahkemelerde görülmesinin sorun teşkil ettiği, bağımsız yargının yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Said yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ile yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanına Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Ülkede Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim'de göreve başlamıştı.