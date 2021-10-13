Avrupa Parlamentosundaki en büyük grubun başkanı yeniden Weber oldu - Son Dakika

Avrupa Parlamentosundaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) başkanlığına Manfred Weber yeniden seçildi.

EPP grubunun başkanlığı için yapılan seçime tek aday olarak giren Weber, kullanılan 173 oyun 162'sini aldı. 11 milletvekili çekimser oy kullandı. EPP'nin Avrupa Parlamentosunda 178 milletvekili bulunuyor.

Almanya'daki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin başkan yardımcısı da olan Weber, üçüncü kez merkez sağda konumlanan muhafazakar EPP'nin başkanlığını yapacak.

EPP'nin de içinde bulunan Avrupa'daki muhafazakar partilerin oy oranları son yıllarda gerileme gösteriyor. Almanya'da geçen ay yapılan parlamento seçiminde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yenilmişti.

Weber, 2019'da AB Komisyonu başkanlığına aday olmuş ancak başkanlığa Ursula von der Leyen getirilmişti.