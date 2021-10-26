Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: Sosyal medyada hakaret edeni tespit etmek mümkün - Son Dakika

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: ''Sosyal medyadan tacize göz yummayın, bu kişilerin tespit edilerek cezalandırılması mümkün.'' dedi.

İzmir'li avukat Alperen Cihan Çetinkaya: ''Sosyal medya üzerinden gönderilen özel mesajlar ve yorumlar genel olarak hakaret, taciz ve huzur-sükun bozma suçlarını oluşturabilir. Bu suçlar öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde zamanaşımına uğrar, bu nedenle bu süreye dikkat edilmelidir. Bu tarzda suçlar en önemli kısım ise bu kişilerin tespit edilmesidir.'' diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan şikayetlerin %90'ı ''ABD adli makamları tarafından söz konusu suçlara ilişkin cevap verilmediğinin anlaşılması veya Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarının avukatlık ofislerinin IP veya PORT bilgisi paylaşmaması'' gerekçesiyle, hiç incelenmeden ve hatta sorgulama dahi yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapatıldığını belirten Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: ''Bu kişilerin tespiti mümkün. Bizim gibi medya hukukuyla özel olarak ilgilenen bazı hukuk ofisleri, kendi siber hukuk araştırma bölümleri kurmakta ve bu kişilerin tespitini henüz soruşturma açılmadan yaparak, savcılık makamına hazır bir şekilde sunmaktadır. Her ne kadar normal yapılan şikayetlerin başarı oranı %10'u geçmezken, bu şekilde çalışan ofislerin başarı oranı %90'ları bulmaktadır. İstatistik olarak vermek gerekirse; 2021 senesi içerisinde sadece bizim ofisimize yapılan hakaret-taciz başvuru sayısı 1350'dir, bu 1350 hakaret ve taciz içerikli mesajlarda tespit sayımız ise 1125'tir. Sosyal medyadan bu tarz hakaret veya tacize uğrayan kişiler, bu tarz kendi birimlerini oluşturan ofislerle çalışarak hem kişinin ceza almasını sağlayabilirler, hem de manevi tazminat davası açarak ortalamam minimum 4000 TL ve üzerinde manevi tazminatı hak edebilirler.'' dedi.