Üye Girişi
AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI - Son Dakika

AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

09.10.2021 12:06

OSMANİYE'de, avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (27) tarafından dövülen 2 çocuk annesi Meltem Goncagül, (23), tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

OSMANİYE'de, avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (27) tarafından dövülen 2 çocuk annesi Meltem Goncagül, (23), tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim Goncagül ise tutuklandı.

Olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Meltem Goncagül, boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra eşi İbrahim Goncagül de geldi. Boşanmak istemeyen İbrahim Goncagül ile eşi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İbrahim Göncagül, avukatlık bürosu çalışanlarının araya girmesine rağmen eşini tekme yumruk dövdü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına aldığı yumruk darbeleri ile ağır yaralanan Meltem Goncagül, ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Goncagül, buradan da Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Meltem Goncagül, olaydan 10 gün sonra bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Meltem Goncagül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Darp olayının ardından gözaltına alınan İbrahim Goncagül ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI
AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI
AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI
AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

Boşanma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim 12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:36 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak 12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi 12:20 Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı 12:09 YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı 12:06 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber 11:52 Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı 11:42 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

Son Dakika Haberleri
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:37 Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:24 Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
11:48 Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili araştırma verileri uzmanları telaşlandırdı
11:41 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
Tarihin en büyük grip salgını! Uzmanlar Tarihin en büyük grip salgını! Uzmanlar "Bu yıl gripten 60 bin kişi ölebilir" diye uyardı         
12:52
Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda         
12:37
Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı         
12:25
Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor         
12:22
İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu         
12:16
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü         
11:54
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı         
11:49
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 12:58:11. #1.11#
SON DAKİKA: AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement