Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı - Son Dakika

Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı
09.10.2021 14:50
Osmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül tarafından dövüldükten sonra tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cenazesi helallik alınması için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Osmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül tarafından dövüldükten sonra tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cenazesi helallik alınması için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada bir süre bekletilen genç kadının cenazesi, daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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