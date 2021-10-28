Avustralya'da 29 yıl sonra teslim olan mahkum sınır dışı edilmeyle karşı karşıya - Son Dakika

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl önce hapisten kaçtıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince polise teslim olan Darko Desic (64), kalan bir yıllık cezasına ek olarak iki ay daha hapse mahkum edildi.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, esrar yetiştirmekten hapse mahkum olan ve 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezinden kaçan Desic, 29 yıl sonra teslim olmasının ardından çıkarıldığı mahkemede 2 ay hapse mahkum edildi.

Sidney Merkez Yerel Mahkemesinde görülen davada, hapisten kaçma suçuna hapis cezasından başka bir ceza verilemeyeceğini vurgulayan Yargıç Jennifer Atkinson, Desic'i 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından Desic, önceden kalan 12 aylık cezası da eklenince 14 aylık mahkumiyetini tamamlamak üzere cezaevine gönderildi.

Desic'in sınır dışı edilmesi gündemde

Aralık 2022'de cezasını tamamlaması beklenen Desic'in sınır dışı edileceğine dair Avustralya Sınır Gücünden mektup gönderildiğini belirten savunma avukatı Paul McGirr, Adalet Bakanı ve Avustralya Genel Valisi'nden af talebinde bulunacaklarını söyledi.

Firarda olduğu dönemde zor bir hayatı olan ve başka suç işlemeyen Desic'in, yakalanmamak için dişlerini bile kendisinin çektiğini ileri süren McGirr, "Kesinlikle ben ve diğer birkaç kişi onun için savaşacağız." dedi. McGirr, "düşene bir tekme de sen vur" anlayışının Avustralyalılığa yakışmayacağını ifade etti.

Avustralya yasalarına göre 12 ay veya daha fazla hapis yatan çift uyrukluların Avustralya vatandaşlığı iptal edilerek vatandaşı oldukları ülkeye geri gönderiliyor.

Ancak eski Yugoslavya vatandaşı olduğu bilinen Desic'in sınır dışı edilmesi durumunda hangi ülkeye geri gönderileceği henüz bilinmiyor.

Sidney'deki Grafton Islah Merkezinden 29 yıl önce 35 yaşındayken kaçan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Desic'in, Sidney'in kuzey sahillerine yerleşeip nakit para karşılığında inşaat işlerinde ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

Eyalette yaklaşık 4 ay devam eden sıkı Kovid-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemeyip evsiz kalan Desic, 15 Eylül'de polise teslim olmuştu.