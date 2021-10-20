Avustralya'da çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya'da, 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 70'inden fazlasının aşının iki dozunu da yaptırdığı açıklandı.

Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19'a karşı verilen mücadele ve hızla devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kovid-19 aşına uygun 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 70'inden fazlasının çift doz aşılanmasını Avustralya için dönüm noktası olarak değerlendiren Bakan Hunt, "Avustralya'nın 16 yaş üstü nüfus için yüzde 70'lik çift doz aşı oranını geçtiğini resmen onaylıyorum. Kesin olarak, Avustralyalıların yüzde 70,07'si aşılandı." ifadelerini kullandı.

Her vurulan dozun Avustralyalıları koruyacağını ve aşılama çalışmalarının aynı hızla devam etmesi gerektiğini belirten Hunt, bağışıklık sitemi düşük olanlar için üçüncü doz aşı uygulamasına da önce yaşlı bakım evlerinde kalanlardan başlanması gerektiğini kaydetti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, geçen ay yaptığı açıklamada, ülke genelinde çift doz aşılama oranının yüzde 70'lere ulaşmasıyla, önceliğin yurt dışındaki Avustralyalılar ve uluslararası öğrencilere verilmek üzere ülke sınırlarının kasım ayında yeniden açılabileceğini duyurmuştu.

Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), çift doz aşılama oranlarında yüzde 70'i geçerken, diğer eyaletlerden Victoria, Güney Avustralya, Queensland, Tazmanya, Batı Avustralya ve Kuzey Belgesi'nin, henüz bu sevilere ulaşamamasından dolayı ülke sınırlarının açılmasında gecikme bekleniyor.

Kovid-19'dan 19 kişi daha hayatını kaybetti

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Victoria eyaletinde 12, NSW'de 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1579'a yükseldi.

Ülkenin diğer eyaletlerinden yeni can kaybı bildirilmezken, Victoria'da 1841, NSW'de 383 ve ACT'de 24 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla, ülke genelinde bir günde 2 bin 148 kişi virüse yakalandı.

Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana 149 bin 435 vakanın kaydedildiği Avustralya'da, 28 bin 524 aktif vakadan 282'si yoğun bakımda olmak üzere 1377 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da 62 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 2'si yurt dışından dönenler arasında olmak üzere, son 24 saate 62 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede halen 790 aktif vaka bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, bunlardan 5'i yoğun bakımda toplam 43 hastanın hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Bugüne kadar 5 bin 213 Kovid-19 vakası görülen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.