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Avustralya'da iki genç, 14 kanguruyu öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

Avustralya'da iki genç, 14 kanguruyu öldürmekle suçlanıyor

12.10.2021 13:15
Avustralya'da iki genç, 14 kanguruyu öldürmekle suçlanıyor

Avustralya polisi, Sidney'in güneyindeki bir sahil kasabasında 14 kangurunun öldürmesiyle ilgili iki genci gözaltına aldı.

Avustralya polisi, Sidney'in güneyindeki bir sahil kasabasında 14 kangurunun öldürmesiyle ilgili iki genci gözaltına aldı.

BBC'nin haberine göre, New South Wales polisi, kasabada yaşayan yaşları 17 olan iki genci, 2'si yavru 14 kanguruyu öldürdükleri gerekçesiyle yakaladı.

Yerel halk, öldürülen hayvanları Batemans Koyu'ndaki yollarda buldu.

Kanguru sürülerine araba çarptığını belirten polis yetkilileri, gençlerin kanguruları neden öldürdüğüne dair açıklama yapmadı.

Yaralanan bir yavru kangurunun tedavi altına alındığı belirtildi.

Kanguruları öldürmekle suçlanan gençlerin kasımda mahkemeye çıkması bekleniyor.

Yeni Güney Galler yasalarına göre, hayvanlara eziyet etmekten suçlu bulunanlar 5 yıla kadar hapis ve 22 bin Avustralya doları (16 bin ABD doları) cezaya çarptırılabiliyor.

Kanguruların özellikle güney sahilinde yaygın olarak görüldüğü Avustralya'da her yıl yaklaşık 50 bin hayvana eziyet şikayeti araştırılıyor.

Avustralya, Sydney, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da iki genç, 14 kanguruyu öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da iki genç, 14 kanguruyu öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika
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