Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 160 bini geçti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının çift dozunu yaptıranların oranının yüzde 70'in ürerine çıkmasıyla sıkı tedbirlerin hafifletilmeye başlandığı Avustralya'da, virüse yakalananların sayısı 160 bin 311'e yükseldi.

Ülkedeki günlük vaka sayılarında yavaşlama görülse de son 24 saatte Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria'da 1461, Yeni Güney Galler'de (NSW) 294, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu. Böylece Avustralya'da virüse yakalananların sayısı 160 bin 311'e çıktı.

Son 24 saatte ülkenin diğer eyaletlerinden yeni vaka ve can kaybı bildirilmezken Victoria'da 7 ve NSW'de 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1648'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüs nedeniyle ölümlerin 1048'i Victoria'da, 556'sı NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 11'i ACT'de, 9'u Batı Avustralya'da, 7'si Queensland'da, 4'ü de Güney Avustralya'da gerçekleşti.

Halen 30 bin 124 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 278'i yoğun bakımda olmak üzere 1312 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Avustralyalıların yüzde 73,1'i Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırdı

Kovid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranların oranının yüzde 73,1, tek dozunu alanların oranının ise yüzde 86,7'ye ulaştığı Avustralya'da yasaklar kaldırılmaya başlandı.

Mart 2020 sonunda kapattığı uluslararası sınırlarını, kasım ayından itibaren çift doz aşılılara açmaya hazırlanan Avustralya'da, Delta varyantının en fazla etkilediği eyaletlerden Victoria'daki son yasaklar da 29 Ekim Cuma günü kaldırılacak.

Yasakların kaldırılmasıyla eyalet içindeki seyahat kısıtlamaları sona erecek, açık alanlarda maske takmak zorunlu olmaktan çıkartılacak.

Tüm iş yerleri, ofisler, spor salonları, lokantalar yeniden açılacak, cenazeler ve düğünler tam aşılı 500 kişinin katılımıyla yapılabilecek.

Delta varyantının yoğun bir şekilde etkilediği NSW ve ACT'deki yasaklar, aşılama oranlarının yüzde 70'in üzerine çıkmasıyla geçen haftalarda en aza indirilmişti.

Yeni Zelanda'da 111 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 3'ü ülkeye dönenler olmak üzere son 24 saatte 111 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1256 aktif vakadan 35'inin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Bugüne kadar 5 bin 749 Kovid-19 vakasının görüldüğü Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.