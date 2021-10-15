Üye Girişi
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

15.10.2021 05:53
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, yeni vaka sayılarındaki artış ve can kayıpları sürüyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte Victoria'da 6, Yeni Güney Galler'de (NSW) 4 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1507'ye yükseldi.

Ülkedeki en yüksek yeni vaka sayısı 2 bin 179 kişi ile tam kapanma ve gece sokağa çıkma yasağının uygulandığı Victoria eyaletinde kaydedilirken, yasakların hafifletildiği NSW'de 399 ve ACT'de 35 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeni kaydedilen vakalarla birlikte Avustralya'da 138 bin 748 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ülkedeki 28 bin 651 aktif vakadan 299'u yoğun bakımda olmak üzere 1458 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Sydney'e gelecek uluslararası yolcular için karantina şartı kaldırılıyor

NSW Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyaletin başkenti Sydney'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırarak eyalete gelecek kişilerin 1 Kasım'dan itibaren 14 günlük karantinaya alınmayacaklarını açıkladı.

Yolculardan uçağa binmeden önce negatif PCR testi istenmesinin yanı sıra varışlarında da teste tabi tutulacaklarını belirten Başbakan Perrottet, "Açılmamız gerekiyordu ve bugün alınan bu karar büyük bir karar. Dünya çapında çift aşılı insanlar için Sydney ve Yeni Güney Galler artık açık." ifadelerini kullandı.

Karantinasız ülkeye giriş uygulamasında önceliğin yurt dışından ülkeye dönmek isteyen çift aşılı Avustralyalılara verileceğini vurgulayan Turizm Bakanı Stuart Ayres, aşı yaptırmayanların ülkeye gelişlerinde 14 gün karantina uygulamasına tabi tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Başkent Canberra'daki tam kapanma sona erdi

Delta varyantının başlamasıyla Avustralya'nın başkentindeki Canberra'da yaklaşık 9 hafta önce yürürlüğe giren tam kapanma bugün sona erdi.

Yeni kurallara göre, birçok iş yeri yeniden açılırken, evlerde 5, halka açık alanlarda 25 kişinin bir araya gelmesine izin verildi. Yeniden açılan berberler ve güzellik salonlarında aynı anda sadece 5 müşteriye hizmet verme şartı getirildi.

Cenazeler 50, düğünler 25 kişinin katılımıyla yapılabilirken, restoranlar kapalı alanlarında 25, açık alanlarında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek 50 müşteri kabul edebilecek.

Yeni Zelanda'da 66 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatteki testlerin sonucuna göre 66 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkede toplam 683 aktif vaka bulunduğunu açıklayan Dr. Bloomfield, bunlardan 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 34 kişinin hastanedeki tedavisine devam edildiğini söyledi.

Bugüne kadar 4 bin 897 Kovid-19 vakası görülen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Sydney, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu 00:33 Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı 22:33 Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 21:54 Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi
Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi         
00:34
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık         
22:14
13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı         
21:23
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi         
20:55
Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında yaşanan olay pes dedirtti! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında yaşanan olay pes dedirtti! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 07:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1500'ü geçti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement