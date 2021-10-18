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Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1544'e yükseldi - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1544'e yükseldi

18.10.2021 07:09
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1544'e yükseldi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yayılmasına karşı uluslararası sınırlarını halen kapalı tutan Avustralya'da, alınan sıkı tedbirlere rağmen virüse yakalananların sayısı 145 bin 320'ye, virüsten ölenlerin sayısı da 1544'e çıktı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının yayılmasına karşı uluslararası sınırlarını halen kapalı tutan Avustralya'da, alınan sıkı tedbirlere rağmen virüse yakalananların sayısı 145 bin 320'ye, virüsten ölenlerin sayısı da 1544'e çıktı.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatteki en fazla vaka sayısı 1903 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla, geçen yılın ardından bu sene de virüsün merkezi haline gelen Victoria eyaletinde kaydedildi.

Önceki haftalara göre vaka sayısının düşüşe geçtiği NSW'de 265, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 17 kişinin virüse yakalanmasıyla, Avustralya genelinde bir gün içinde Kovid-19 teşhisi konulanların sayısı 2 bin 185'e çıktı.

Yaklaşık 2,5 aydır yürürlükte olan tam kapanmayı 22 Ekim'de kaldırmaya hazırlanan Victoria'da 7, yasakların hafifletildiği Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1544'e çıktı

Kovid-19'un yayılmaya başladığı 2020 mart ayının sonundan itibaren uluslararası sınırlarını kapalı tutarak, virüsün yayılmasına karşı sıkı tedbirlere başvuran Avustralya'da, bugüne kadar 145 bin 320 kişi virüse yakalandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüsten yeni can kaybı bildirilmezken, son 24 saatte Victoria ve NSW'de 12 kişinin ölmesiyle, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1544'e yükseldi.

Halen 29 bin 43 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 298'i yoğun bakımda olmak üzere 1441 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 5 bini aştı

Yeni Zelanda'da 65 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla, ülkede virüse yakalananların sayısı 5 bin 55'e yükseldi.

Alınan sıkı tedbirlere rağmen yeni vaka sayılarının önüne geçilememesi üzerine başkent Wellington'da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Jacinda Ardern, yeni kısıtlamalarla ilgili açıklamada bulundu.

Ardern, vaka sayılarının yoğun görüldüğü Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da, 2 hafta daha 3'üncü seviye yasakların yürürlükte kalacağını açıkladı.

Yeni Zelanda'nın geri kalanındaysa ikinci seviye yasakların uygulanacağını bildiren Başbakan Ardern, Waikato bölgesinde uygulanacak 3'üncü kategorideki yasaklarınsa cuma günü yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Toplam 652 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede tedavi gören 30 kişiden 5'i yoğun bakımda bulunuyor.

Bugüne kadar 5 bin 55 Kovid-19 vakası görülen Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1544'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1544'e yükseldi - Son Dakika
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