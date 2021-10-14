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Avustralya'nın en büyük kenti Sydney yoğun yağışların etkisinde kaldı - Son Dakika

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney yoğun yağışların etkisinde kaldı

14.10.2021 12:44
Avustralya'nın en büyük kenti Sydney yoğun yağışların etkisinde kaldı

Avustralya Meteoroloji Bürosunun (BOM), ülkenin en büyük kenti ve Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney için yaptığı "hızlı hareket eden" fırtına uyarısının ardından kentin bazı bölümlerinde yoğun yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Avustralya Meteoroloji Bürosunun (BOM), ülkenin en büyük kenti ve Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney için yaptığı "hızlı hareket eden" fırtına uyarısının ardından kentin bazı bölümlerinde yoğun yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Sydney'in Mt Druitt semtinde Westfield alışveriş merkezinde kıyafet satan bir mağazanın tavanında yoğun yağışlardan çökme meydana gelmesi üzerine alışveriş merkezinin boşaltıldığı bildirildi.

Vatandaşların alışveriş yaptığı sırada çöken tavandan yağmur suları mağazaya dolarken, panik halinde kaçmaya çalışan müşterilerin ıslak zeminde kayarak düştükleri cep telefonlarıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Olay esnasında kimsenin yaralanmadığını duyuran Westfield alışveriş merkezinin açıklamasında, "Müşterilerimizin, perakende ortaklarımızın, çalışanlarımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir." ifadelerine yer verildi.

Kentin büyük bölümünde etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışından dışarıda park halindeki araçların ve evlerin çatılarının zarar gördüğünü bildiren acil servis ekipleri, yoğun yağışlar esnasında hasarlı trafik kazalarının meydana geldiğini açıkladı.

Ani bastıran yağışlarda bazı yollar suyla kaplanırken, yerleşim yerlerindeki ağaçların yıkılması sonucunda elektrik tellerinin de zarar gördüğü bildirildi.

Öğleden sonra başlayan fırtınayla gelen yoğun yağışların ekili olduğu bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Ülkenin birçok kentinde "hızlı hareket eden" fırtına ve yoğun yağış riskinin devam ettiğini açıklayan Avustralya Meteoroloji Bürosu, vatandaşlardan bölgesel meteoroloji servislerinden gelecek uyarıları takip etmelerini istedi.

Meteoroloji, Avustralya, Fırtına, Sydney, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'nın en büyük kenti Sydney yoğun yağışların etkisinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'nın en büyük kenti Sydney yoğun yağışların etkisinde kaldı - Son Dakika
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