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Avusturya'da iki düzensiz göçmen ülkeye girdikleri otobüste öldü - Son Dakika

Avusturya'da iki düzensiz göçmen ülkeye girdikleri otobüste öldü

19.10.2021 16:59
Avusturya'da iki düzensiz göçmen ülkeye girdikleri otobüste öldü

Avusturya'nın Macaristan sınırındaki Burgenland eyaletinde emniyet güçleri tarafından durdurulan küçük bir otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren 28 düzensiz göçmen yakalanırken, ikisinin de araçta hayatını kaybettiği tespit edildi.

Avusturya'nın Macaristan sınırındaki Burgenland eyaletinde emniyet güçleri tarafından durdurulan küçük bir otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren 28 düzensiz göçmen yakalanırken, ikisinin de araçta hayatını kaybettiği tespit edildi.

Burgenland Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avusturya-Macaristan sınırı yakınlarında şüphe üzerine kontrol edilen bir otobüste iki düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, sınırdaki Eisenstadt kentine bağlı Siegendorfer Puszta kasabası yakınlarında küçük bir otobüsün durdurulduğu, yapılan kontrolde insan kaçakçıları tarafından ülkeye sokulan 28 kişinin yakalandığı belirtildi. Aynı araçta bulunan iki kişinin de yolculuk sırasında öldüğü tespit edildi.

Durdurulan aracın şoförünün olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, şoförün yakalanması için Avusturya emniyet güçlerinin Macar yetkililerle arama operasyonu başlattığı kaydedildi.

Burgenland, Macaristan, Avusturya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da iki düzensiz göçmen ülkeye girdikleri otobüste öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da iki düzensiz göçmen ülkeye girdikleri otobüste öldü - Son Dakika
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