Avusturya'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kovid-19 önlemlerine karşı olan çok sayıda kişi, son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle alınan kararları protesto etti.

Başkentin önemli sembollerinden Karl Kilisesi önünde toplanan göstericiler, Avusturya bayraklarının yanı sıra aşı ve hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, Kovid-19 önlemleri karşıtları, şehrin en işlek caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatarak yürüyüş geçti.

Aşırı sağcı ve iktidar karşıtı sloganların atıldığı gösteride konuşmacılar, iş yerlerinde 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek aşı, test veya hastalığı geçirmiş olma şartına tepki gösterdi.

Konuşmacılar, iktidarın, yaklaşık 2 yıldır normale dönüleceğine ilişkin açıklamalar yaptığını ancak yeniden kısıtlama kararları alınmaya başlandığını, halkın aşı yaptırmaya mecbur bırakılmak istendiğini savundu.

Eski Başbakan ve ekibine tepki

Aşırı sağcı grupların etkili olduğu gösteride, eski Başbakan Sebastian Kurz ve ekibi, tepkilerin odak noktasını oluşturdu.

Gösteride, Kurz ve ekibinin çok sayıda yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğu gerekçesiyle mevcut hükümetin sonlandırılarak erken seçime gidilmesi çağrısında bulunuldu.

1 Kasım'dan itibaren uygulanacak kısıtlamalar

Avusturya'da 1 Kasım'dan itibaren iş yerlerinde çalışanlara yönelik aşı, PCR testi ya da hastalığı geçirmiş olma koşulu hayata geçirilecek.

Ayrıca hastanelerdeki yoğun bakım hastalarının sayısına göre aşı yaptırmamış kişiler için daha katı kısıtlamalar uygulanacak.

Yoğun bakım hasta sayısının 600'e çıkması durumunda aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girecek.