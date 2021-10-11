Yüksekova'da mest eden yarım ay manzarası - Son Dakika

Yüksekova'da mest eden yarım ay manzarası

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen yarım ay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen yarım ay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen yarım ay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi. Yarım ay güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Yarım ayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ercan Gözey, "Yarım ay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Şekli ile görüntüsü insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi keyif verici" dedi.