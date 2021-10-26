Aydın'da 3 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında 3 buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın Karayolu Serçeköy Mahallesi Jandarma Kontrol Noktası' nda durdurulan yolcu otobüsünde hassas burun Dilbaz ve Mark isimli narkotik köpekler ile birlikte otobüsün bagajında arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada narkotik köpeklerinin silindir şeklindeki metal boruya tepki vermeleri üzerine her iki ağzı kapalı olan boru kırılarak açıldı. Açılan boru içerisinden 10 adet folyolanmış paket halinde 3 kilo 620 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin bulunduğu malzemenin sahibi de otobüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN