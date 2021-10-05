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Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.10.2021 21:02
Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından 3 can salı içerisinde ölüme terk edilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından 3 can salı içerisinde ölüme terk edilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

(Onur Durmuş/İHA)

Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası, Aydın, Yunan, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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