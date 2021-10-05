Aydın'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir G. (35) olduğu tespit edildi.
Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulundu.
Ceset, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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