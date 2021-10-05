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Aydın'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu - Son Dakika

Aydın'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu

05.10.2021 23:00
Aydın'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişi silahla öldürülmüş bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden silah sesi geldiğini duyan ve olay yerinden 2 kişinin kaçtığını görenler, 112 Acil Sağlık ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Abdülkadir G. (35) olduğu tespit edildi.

Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulundu.

Ceset, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hisarcık, Silah, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da bir kişi silahla öldürülmüş bulundu - Son Dakika


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