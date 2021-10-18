Aydın'da çatıdan düşen 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde onarmak için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Tepecik Mahallesi'ndeki Nergis Sokak'ta, tadilat için iki katlı evinin çatısına çıkan 70 yaşındaki Kadir Yörgün, dengesini kaybederek aşağıya düştü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yörgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yörgün'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA
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