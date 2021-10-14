Eşinin yanında gördüğü kişiye otomobille çarpan koca tutuklandı - Son Dakika

Putin'in yanıtı sonrası stüdyo buz kesti: Önümde ne dediğimi duymayan güzel bir kadın var

Ankara'ya gelen Taliban heyetiyle ne konuşuldu? Bakan Çavuşoğlu, madde madde anlattı

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri daha Türkiye'den çekiliyor

Türk-İş'ten 2022 asgari ücret zammıyla ilgili heyecanlandıran çıkış: 45 yıla bedel olacak

Yanındakinden cesaret almış olmalı! Yunan Bakan imzayı atıp Türkiye'yi tehdit etti

Baş şüpheli Ümitcan Uygun! Adli Tıp raporu çıktı, işte Esra Hankulu'nun ölüm nedeni

Aydın'da, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille çarpıp yaraladığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.A.'nın (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.A'nın ifadesinde, Ş.A'ya çarptığını kabul ettiğini fakat arabanın altında sürüklendiğini fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ağır yaralanan Ş.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay

Osmanyozgatlı Mahallesi'nde, dün, 09 ACF 135 plakalı otomobilin sürücüsünün bir kişiye çarptıktan sonra kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan Ş.A (42), ambulansla Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazaya ilişkin inceleme yapan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücünün E.A. olduğunu tespit etmiş, şüpheliyi Ovaemir Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

E.A'nın, boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Ş.A'ya bilerek çarptığı öne sürülmüş, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımış, görüntülerde, Ş.A'nın otomobilin altında bir süre sürüklendiği görülmüştü.