NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması yapıldı. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 iş yerinde ve 17 araçta hasar oluştuğu, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, saat 15.00 sıralarında aniden başlayan sağanak ile birlikte fırtına etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına İsabeyli Mahallesi'nde ağaçları kökünden söküp, devirdi. Galericiler Sitesi'nde ise bir oto galerinin çatısı çöktü. Çöken çatı otomobillerin üzerine düştü, galeride ve araçlarda büyük çapta maddi zara oluştu. Nazilli'deki 36 yıllık Garaj Camisi'nin her iki minaresinin fırtına nedeniyle külahları yerinden sökülüp, düştü. Bu sırada yoldan geçen 2 kadın, külahlardan birinden son anda kaçarak kurtuldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Diğer minarenin külahı ise o sırada cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen'in otomobilinin üzerine düşüp, maddi hasara neden oldu.

AYDIN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada; "12 Ekim saat 14.58'de meydana gelen ani ve sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasar meydana gelmiştir. Nazilli ilçesinde çatı uçması, reklam panolarının devrilmesi, ağaç devrilmesi, cami minaresinin külahının devrilmesi olayları meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine 35 ihbar iletildi. Nazilli'de bir AVM içinde çatı çökmesi ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 4 ambulans 1 UMKE ekibi olay yerine ulaştı. Hafif yaralanan 6 vatandaşa ilk müdahaleler yapılarak Nazilli Devlet Hastanesine nakilleri sağlandı. Ayrıca Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu 1 şoför hafif şekilde yaralandı. Karaçay Mahallesi Garaj Cami minarelerinin yıkılması sonucu bir araç zarar gördü. Fırtına nedeniyle 15 iş yeri ve evde çatı uçması sonucu hasar oluştu. Çatı uçması sonucu 17 araç hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Didim ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 adet su baskını ihbarı geldi. Ayrıca 3 adet trafo yangını ihbarı alındı. İtfaiye ve AYDEM tarafından ihbar yapılan noktalara ekipler yönlendirildi. Herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı."

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu yerlerde devrilerek yolu kapatan çok sayıda ağacı keserek kaldırdı.