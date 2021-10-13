Üye Girişi
NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

13.10.2021 10:43

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması yapıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması yapıldı. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 iş yerinde ve 17 araçta hasar oluştuğu, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, saat 15.00 sıralarında aniden başlayan sağanak ile birlikte fırtına etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına İsabeyli Mahallesi'nde ağaçları kökünden söküp, devirdi. Galericiler Sitesi'nde ise bir oto galerinin çatısı çöktü. Çöken çatı otomobillerin üzerine düştü, galeride ve araçlarda büyük çapta maddi zara oluştu. Nazilli'deki 36 yıllık Garaj Camisi'nin her iki minaresinin fırtına nedeniyle külahları yerinden sökülüp, düştü. Bu sırada yoldan geçen 2 kadın, külahlardan birinden son anda kaçarak kurtuldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Diğer minarenin külahı ise o sırada cami önünde seyyar satıcılık yapan Mehmet İşçen'in otomobilinin üzerine düşüp, maddi hasara neden oldu.

AYDIN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliği yapılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada; "12 Ekim saat 14.58'de meydana gelen ani ve sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Nazilli ve Didim ilçelerinde hasar meydana gelmiştir. Nazilli ilçesinde çatı uçması, reklam panolarının devrilmesi, ağaç devrilmesi, cami minaresinin külahının devrilmesi olayları meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine 35 ihbar iletildi. Nazilli'de bir AVM içinde çatı çökmesi ihbarı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 4 ambulans 1 UMKE ekibi olay yerine ulaştı. Hafif yaralanan 6 vatandaşa ilk müdahaleler yapılarak Nazilli Devlet Hastanesine nakilleri sağlandı. Ayrıca Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesi sonucu 1 şoför hafif şekilde yaralandı. Karaçay Mahallesi Garaj Cami minarelerinin yıkılması sonucu bir araç zarar gördü. Fırtına nedeniyle 15 iş yeri ve evde çatı uçması sonucu hasar oluştu. Çatı uçması sonucu 17 araç hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Didim ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 adet su baskını ihbarı geldi. Ayrıca 3 adet trafo yangını ihbarı alındı. İtfaiye ve AYDEM tarafından ihbar yapılan noktalara ekipler yönlendirildi. Herhangi bir tehlikenin olmadığı değerlendirilmiştir. Nazilli ve Didim Kaymakamlıkları tarafından zarar tespit çalışmaları başlatıldı."

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın etkili olduğu yerlerde devrilerek yolu kapatan çok sayıda ağacı keserek kaldırdı.

NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Fırtına, Nazilli, Tragger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:25 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek 11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 10:25 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi 10:15 Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi

Son Dakika Haberleri
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti         
11:37
Japonya'da insandan insana bulaşan Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi         
11:30
Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü         
11:23
Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi         
11:14
Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde         
11:10
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı         
10:16
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: NAZİLLİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement