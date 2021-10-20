Aydın'da internet üzerinden uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satışına ilişkin ödemeleri, cep telefonu numarası üzerinden kabul ettiği de belirlenen E.Ü, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabından ulaştığı kişilere uyuşturucu sattığı iddia edilen E.Ü'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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