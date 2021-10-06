Aydın'da işlenen cinayete ilişkin, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Hayatını kaybeden Abdülkadir G'nin (35), 26 Mayıs'ta, ilçeye bağlı Efeler Mahallesi'nde, Yusuf Bulgan 'ı (20) bıçakla öldüren 17 yaşındaki M.G'nin amcası olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde dün işlenen cinayetin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın 'ın Didim ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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