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Aydın'da kadınlar, zenne oynattı - Son Dakika

Aydın'da kadınlar, zenne oynattı

23.10.2021 16:03
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı

AYDIN'da, restorandaki 'kadınlar matinesi'nde buluşan bir grup kadın, İzmir'den getirttikleri zenne eşliğinde oynayarak, eğlendi.

AYDIN'da, restorandaki 'kadınlar matinesi'nde buluşan bir grup kadın, İzmir'den getirttikleri zenne eşliğinde oynayarak, eğlendi.

Efeler ilçesinde Melek Gürbüz ile arkadaşı Ceyda Kuzey, restoranda 'kadınlar matinesi' düzenledi. Etkinliğe çok sayıda kadın katıldı. Gürbüz ve Kuzey, organizasyon için İzmir'den zenne getirtti. Restoranı dolduran kadınlar, zenneyi karşılarında görünce önce şaşkınlık yaşadı sonra birlikte sahneye çıkıp, oynayarak eğlendi. Kadınların cep telefonu kameralarıyla çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Organizasyonu yapan Ceyda Kuzey, "Kadınlarımız günlük hayatın yorgunluğunu, stresini müzik ve sohbet eşliğinde atmaları için eğlenceli saatler yaşayıp, bu tarz organizasyonlarla motive olsunlar istedik. Yoğun katılım oldu. Keyifli ve eğlenceli geçirdik" dedi.

Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı
Aydın'da kadınlar, zenne oynattı

Efeler, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da kadınlar, zenne oynattı - Son Dakika


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