Aydın'da kadınların zorlu kestane hasadı - Son Dakika

AYDIN'ın Köşk ilçesinde zor şartlarda yapılan kestane hasadında en riskli görevi yapan çırpıcıların yevmiyesi 600 liranın üzerine çıkınca, ağaçları olan kadınlar da ellerindeki sırıklarla bir cambaz gibi dalların üzerinde kestane çırpmaya başladı.

Aydın'ın önemli geçim kaynaklarından birisi de kestane. Hasadı ise zorlu ve tehlikeli. Yaklaşık 20 gün süren hasat zamanında son yıllarda 'çırpıcı' yevmiyesi sürekli artmaya başladı. 10 metre ila 20 metre yüksekliğe kadar ulaşan ağaçlarda kestane hasadında geçen yıl günlük 400 lira olan yevmiye bu yıl 600 liranın üzerine çıktı. Bu yıl ilk kez kadınlar da bu işi yapmaya başladı. Kırsal Cumayanı Mahallesi'nde bu yıla kadar erkek çırpıcıların düşürdüğü dikenli kestaneleri eldivenle toplayarak yevmiye alan kadınlar, bu yıl ağaçlarına sırıkla tırmanmayı öğrendi. Kadınlar 15-20 metre yükseklikteki ağaçlara 3-4 metre uzunluğundaki sırıklarla çıkıyor. Ağaç dallarında dikkatli bir şekilde hareket eden kadınlar çırptıkları kestaneyi yere düşürüyor.

'İŞİN TEHLİKESİ ÇOK BÜYÜK'Bir yıl önce ağaca tırmanmayı öğrendiğini dile getiren Emine Sarıbaş (40), "Aydın ilimizde yetişen kestanelerimizi toplamak için çırpıcı yevmiyeleri çok yüksek geliyor. Biz de eşlerimize yardımcı oluyoruz. 10-15 ve 20 metre yükseklikteki ağaçlara tırmanıp kestane silkmeyi öğrendik. Çok zor oluyor ama biz o zorluğa rağmen ağaçlara çıkıyoruz. Çok tehlikeli bir iş. Kestaneler dikenli olduğu için gözümüze düşüp bize zarar verebilir ya tırmandığımız yükseklikten ağaçtan düşebiliriz. Bu tür zorlukları olmasına rağmen hasat yapmaya devam ediyoruz" dedi.Bu işi eşi Muhammet Sarıbaş'tan öğrendiğini anlatan Nurcan Sarıbaş (37), "İş zor ve tehlikeli olduğu için nasıl öğrendiğimizi soranlar oluyor. Ben eşimden öğrendim. Hasadı gerçekleştiriyoruz. Ağaca çıkmak çok tehlikeli ama biz yine de çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Emir Ayşe Sarıbaş (22) ise "Aslında ağaca tırmanıp bu işi yapma fikri uzun zamandır aklımdaydı. Yere düşürülen kestaneleri toplamanın yanı sıra bu işi öğrenmek istiyordum. Sonunda bunu birlikte başardık ve kestane çırpabiliyoruz" dedi. Muhammet Sarıbaş (36) da "Kestane çırpma işini 15 yıldan beri yapıyorum. 12 yıllık evliyim. Eşim de bu işi öğrendi. Birlikte hasat yapıyoruz ancak mesleğimiz çok zor" ifadelerini kullandı.'BU İŞİ YAPANLAR ÇOĞALDI'Cumayanı Mahalle Muhtarı Mehmet Girgin (41), "Kestane çırpma işinde çırpıcı yevmiyesi çok pahalı. Bu nedenle kadınlar da bu işi yapmayı öğrendi. Eşiyle bu işi yapanların sayısı çoğaldı. Yevmiye olarak çırpıcı bulmaya kalktığımız zaman ağaçların büyüklüğüne göre 400 lira ila 600 lira arasında yevmiye isteniyor. Mahallemizin yüzde 90'ı geçimini kestane üretiminden elde ediyor. Kilosu toptan 25-33 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor" diye konuştu.