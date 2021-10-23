Aydın'da koluna demir parmaklık saplanan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bahçe duvarına düşen ve koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evine bahçeden girmek isteyen Y. K. (17), demir korkulukların üzerine düştü.
Koluna korkuluk saplanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.K'nin kolundaki demir operasyonla çıkarıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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