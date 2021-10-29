AYDIN'DA KUTLAMALARA KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ DAMGA VURDU - Son Dakika

AYDIN'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü törenlerle kutlandı. Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığı'na bağlı komandoların sunduğu tüfekli gösteri büyük beğeni kazandı.

Cumhuriyetin 98'inci yıldönümü kutlamaları İstasyon Meydan'ında yapılan törenle gerçekleşti. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Hakkan Armağan, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Aydın Sezgin ve protokol üyeleri katıldı. Tören Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Hakkan Armağan'ın haklı selamlarıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından zeybek gösterisi sunuldu. Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yapan Vali Hüseyin Aksoy ise, Değerli Aydınlılar büyük Türk milletinin ve kahraman ordumuzun büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tek yürek ve tek yumruk olarak yer almasıyla yürütülen ve binlerce şehit verilerek kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın ardından Cumhuriyet kurulmuştur. Aziz milletimiz tüm zorluklara göğüs gererek şanlı bir destan yazmıştır dedi. Ardından Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığı'na bağlı komandoların tüfekli gösterisi bayrama katılan protokol ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Gösteri sırasında ses bombası patlatıldı. Komandoların gösterisi sonrası Aydın'daki ortaokul ve liselerin geçiş töreni yapılarak sona erdi.