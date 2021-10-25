"Öncelik yayanın" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Aydın'da "Öncelik yayanın" projesi kapsamında, Vali Hüseyin Aksoy, öğrencilerle birlikte yaya geçicinden geçti.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki programda "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı tişörtleri giyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, "Sen dur yaşam durmasın", "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindekiler, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Gazetecilere açıklama yapan Aksoy, trafikte toplumsal duyarlılığı artırmak adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerle birlikte bu duyarlılığı daha farklı bir noktaya taşımayı amaçladıklarını aktaran Aksoy, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının azaltılması adına toplumun tüm kesimlerine görev düşmektedir. Özellikle yaya geçitlerinde geçişlerde yayalara öncelik verilmesi araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, emniyet kemerinin takılması ve hız limitlerinin uyulması bizim öncelediğimiz konuların başında geliyor." dedi.

Konuşmanın ardından polis ve jandarma ekipleri, vatandaşa, trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.

Programa Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Oba da katıldı.