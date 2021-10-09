Aydın'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Çine'den Aydın istikametine giden N.M'nin (13) kullandığı plakasız motosiklet, Andan Menderes Bulvarı İtalyan köprüsü kavşağında aynı istikamete seyreden Kemal Bozdemir'in kullandığı 09 D 0222 plakalı otomobile çarptı.
Yola savrularak yaralanan sürücü, Çine Devlet Hastanesine ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
N.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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