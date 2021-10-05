Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çine'den Aydın yönüne giden Tuanna Çelikbilek yönetimindeki 09 AFC 279 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Çelikbilek ile Kazım Adıyaman ve Evren Kaylan yaralandı.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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