AYDIN'DA SEZONUN İLK KESTANESİ ALINDI - Son Dakika

AYDIN'ın coğrafi işaretli önemli ürünleri arasında yer alan Aydın kestanesinde sezonun ilk ürünü Aydın Ticaret Borsası tarafından sembolik rakam ile kilogramı 120 TL'den satın alındı.

Köşk ilçesinden kestane üreticileri Bilal Okumuş, Halit Bilgen ile Efeler Eğrikavak Mahallesi'nde Muhsin Kıyak ve Kadir Bayındır kilogramı 120 TL'den, sezonun ilk mahsulü olan toplam 100 kilogram kestaneyi Aydın Ticaret Borsası'na teslim etti. Aydın Ticaret Borsası'nda gerçekleşen alım törenin de konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaşanan kuraklığın kestanede de verim kaybı yaşattığını ancak kalitesinin bu yıl çok iyi olduğunu söyledi. Sezonun ilk mahsulü kestaneyi, sembolik rakamla kilosu 120 liradan satın aldıklarını belirtip, şöyle devam etti:

"Kestane de kalite açısından dünya ile ayrışıyoruz. Bilindiği gibi Avrupa'dan da 'Aydın kestanesi' olarak coğrafi işaretini aldık. Patentli bir ürünümüz. Türkiye'de kestane üretimiz geçen yıl 76 bin ton civarındaydı. Bunun da 26 bin ton civarındaki üretimi Aydın gerçekleştirildi. Kestane sadece iç piyasa tüketimi olarak değil, ihracat ürünü olarak da öne çıkıyor. Özellikle Aydın kestanesi tutulan bir ürün. 9 bin tonluk bir ürün de geçen yıl ihraç edildi. Geçen yıl ortalama müstahsil satış rakamı olarak kestane kilosu 21 lira civarında satıldı. Bu yıl beklentimiz ise üretim maliyetlerinin de yükselmesini göz önüne alaraktan bur fiyat artışı olması. Yaşanan kuraklıklardan dolayı ürünlerde rekolte düşüşü söz konusu. Bu düşüşü kestane de de bekliyoruz. ve bu beklentiyle de yüzde 10 ila yüzde 20 arasında üretimde verim kaybı yaşanacak. Ancak mutlu eden ise bu yıl kalite çok güzel, özellikle iri mal çok. Fiyat ve kalite ile de bu açığın kapanmasını temenni ediyoruz" dedi.

VALİ AKSOY, 'DÜNYA PAZARINDA 4'NCÜ SIRADAYIZ'

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Aydın kestane üretiminde Aydın'ın dünya pazarında 4'üncü, Türkiye'de ise ilk sırada yer aldığını vurgulayıp, "

Temennimiz, Aydın'ın önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da aynı kalitede, aynı miktarda kestaneyi üretip hem yurt içi hem de yurt dışında insanların beğenisine sunmasıdır. Emeği geçen, katkısı olan bütün üreticilerimize çiftçilerimize teşekkür ediyorum ve sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.