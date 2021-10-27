Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 87 düzensiz göçmen, Aydın'da karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında farklı saatlerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 87 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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