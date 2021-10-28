Aydın'da Türk kara sularına itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kendi imkanlarıyla karaya çıkan 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Taksi plakası teklifinin 10. kez reddedilmesinin ardından İBB'den kararlı mesaj: Hiçbir şey bitmedi, yeni başlıyor