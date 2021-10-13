Aydın'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Coşkun Yılmaz 'dan (53) haber alınamaması üzerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri, eve girdi.

Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi