Aydın'da Yörük Şöleni - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen Yörük Şöleni, Türkiye 'nin çeşitli illerinde gelen Yörüklerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İncirliova Gönüllüleri ve Yörük Türkmen Derneği'nin düzenlediği 4'üncü Yörük Şöleni başta Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Manisa, Balıkesir ve İzmir olmak üzere yaklaşık 50 ilden gelen Yörüklerin katılımıyla yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Yörükler, burada yöresel kıyafetler ile atla gelin aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi, ata binen gelin Sulu Park'a getirildi. Burada Kadın Mehteran Takımı'nın gösterisi ilgiyle izlendi, şiirler okundu ve türküler söylendi. Yörükler hep birlikte Yörük meşalesinin ateşini yaktı. Yöresel kıyafetlerle halk oyunu oynayan Yörükler, çevredekiler tarafından da ilgiyle takip edildi.

'HER YIL EKİM AYI SONUNDA YAPIYORUZ'İncirliova Gönüllüleri ve Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, "İncirliova'da da olsak, Yenipazar veya Didim 'de de olsak başımızda Aydın var. Aydın'ın, Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türk milliyetçiliğinin toyunda bir araya geldik. Her yıl ekim ayının ikinci yarısında Yörük Türkmen Şöleni yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız; hem çiftçilerin hasadının tamamlanmasından sonra birlik ve beraberliği sağlamak hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu olan Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurmuş olduğu bu yüce devletin bayramını kutlamak" dedi.

Konuşmanın ardından yerel sanatçılar sahne alarak türküler seslendirdi. Çevredekiler, şölene geleneksel kıyafetleri ile katılan Yörük kadınlar ile bol bol fotoğraf çektirdi.

- Aydın