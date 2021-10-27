Aydın'da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Şair Öner Bulvarı üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın birbirine çarpması ile meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN