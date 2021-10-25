Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-25 Ekim'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 88 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 36 gram esrar, 1583 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 74 uyuşturucu hap ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerden 84'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.