Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Narkotik köpeği "Tina"nın da destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, kumar oynama makinesi pul ve hassas terazi ele geçirildi.

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